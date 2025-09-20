Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская провела юбилейный концерт в преддверии своего 80-летия и готовится к дебюту в качестве актрисы. Что известно о ее карьере, личной жизни и отношениях с Аллой Пугачевой?

Чем известна Рубальская

Лариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве, окончила Государственный университет просвещения по специальности «преподаватель русского языка и литературы», затем выучилась на переводчика японского языка.

Поэтическую деятельность Рубальская начала в 1983 году. За годы карьера она написала множество песен для артистов советской эстрады, в том числе композицию «Живи спокойно, страна» и «Доченька» для народной артистки СССР Аллы Пугачевой, «Ночной бал» для народного артиста РФ Филиппа Киркорова, «Угонщица» для исполнительницы Ирины Аллегровой, «Свет в моем окне» для певицы Алсу и другие.

Что известно о личной жизни Рубальской

С первым супругом Лариса Рубальская познакомилась в 19 лет во время работы машинисткой в газете «Смена». В период их романа она узнала, что у возлюбленного есть жена и ребенок, однако он развелся и сыграл свадьбу с поэтессой.

«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — рассказала поэтесса в программе «Секрет на миллион».

На развод Рубальская подала, когда узнала, что первая жена ее мужа снова ждет от него ребенка. Позднее она вышла замуж за стоматолога Давида Розенблата, с которым прожила до самой его смерти в 2009 году. Детей у них не было. Поэтесса признавалась, что «ходила по врачам и попробовала все, что было, но ничего не получилось».

В июне в шоу «Секрет на миллион» Рубальская заявила, что влюбилась в 33-летнего певца Niletto (Данила Прытков). По ее словам, безответные чувства к молодым артистам помогают ей в работе, поскольку она лучше пишет стихи о любви, когда «страдает».

«Мне же нужно страдать. Вот я же реалист и понимаю, что мне уже много лет. Хочу страдать! Вот выбрала себе Niletto как объект моей неразделенной любви», — сказала Рубальская.

Как Рубальская относится к Пугачевой

Ларису Рубальскую с Аллой Пугачевой длительное время связывали рабочие отношения. В 2022 году она призналась, что, несмотря на отъезд артистки, готова вновь писать для нее песни.

«Я хочу, чтобы Алла вернулась, и этого ей желаю всем сердцем. Я бы написала еще для нее песни. Для Мастера я всегда готова. Кстати, у нее есть одна моя песня, еще не спетая, она очень хорошая. Хотелось бы, чтобы Алла все же ее исполнила», — сказала Рубальская.

Лариса Рубальская Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В марте 2023 года Рубальская также опровергла слухи о ссоре с Пугачевой. Сообщалось, что между ними произошел конфликт, когда поэтесса принесла певице свои новые песни, а та не впустила ее в дом.

«Вот недавно писали: „Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой“. Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачевой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было», — объяснила поэтесса в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Чем сейчас занимается Рубальская

Лариса Рубальская продолжает творческую деятельность. В честь своего 80-летия она отправится в гастрольный тур «Бабуле 80 лет» по российским городам.

16 сентября в концертном зале «Москва» прошел Большой юбилейный концерт Ларисы Рубальской. Поздравить ее пришли звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Алсу, Алексей Чумаков, Стас Пьеха, Николай Басков, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Сергей Лазарев и другие.

Также Рубальская готовится к дебюту в качестве актрисы. Она сыграет главную роль в спектакле «Уроки счастья», который был создан на основе ее произведений.

Незадолго до своего дня рождения поэтесса призналась, что уже составила завещание. Она его оформила вместе со вторым супругом, когда тот болел.

«Мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась Рубальская, намекнув, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа.

