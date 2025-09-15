Грибные дожди и жара до +24? Погода в Москве в начале октября: чего ждать

Октябрь 2025 года в Москве будет на 2 градуса теплее нормы, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице в начале второго осеннего месяца, ждать ли грибных дождей и жары до +24 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале октября

По словам Евгения Тишковца, столбики термометров в начале октября в Москве опустятся ниже +8 градусов.

«Октябрь будет на 2 градуса теплее нормы с нормальным для середины осени количеством осадков. По климату, среднесуточная температура в Москве становится ниже +8 градусов с 6 октября, то есть наступит отопительный сезон, или коммунальная осень! Автомобильная осень, когда среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 градусов, наступит на стыке октября и ноября — тогда и ожидается старт мероприятий по переобуванию автомобилей на зимние шины», — пояснил синоптик.

Также метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru уточнил, что в течение первой декады октября воздух в российской столице в дневное время будет прогреваться до +15 градусов.

«Есть основания полагать, что октябрь во многом повторит тренд прошлого года и станет теплым месяцем, прежде всего в европейской части страны. Днем будет +10–12 градусов, а ночью — +3–6 градусов. Таким образом, есть шанс, что комфортная осень задержится у нас довольно надолго», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительным данным метеосервисов, первая декада октября в Москве ожидается прохладной и влажной, с постепенным понижением температур и периодическими дождями. С 1 по 3 октября погода будет относительно мягкой. Дневные температуры составят +12–15 градусов, ночные — +4–7 градусов.

С 4 по 7 октября начнется постепенное похолодание. Дневные температуры опустятся до +11–13 градусов, ночные — до +3–6 градусов. Небо часто будет покрыто облаками, а осадки участятся.

Последние дни первой декады октября станут самыми холодными днями периода. Днем столбики термометров покажут не более +9–10 градусов, а ночью температура опустится до +2–4 градусов. В утренние часы возможны слабые заморозки в пригородах.

Таким образом, в российской столице в начале октября грибных дождей и жары до +24 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале октября

В Санкт-Петербурге с 1 по 3 октября погода будет относительно мягкой: дневные температуры составят +11–13 градусов, ночные — +5–8 градусов. Однако уже в эти дни ожидаются кратковременные дожди, особенно во второй половине дня. Влажность воздуха повысится до 80–85%, а ветер южного и юго-западного направлений усилится до 4–5 м/с.

В период с 4 по 7 октября начнется постепенное похолодание. Дневные температуры опустятся до +10–12 градусов, ночные — до +5–7 градусов. Небо часто будет покрыто облаками, а осадки участятся. Ветер сохранится юго-западный, с порывами до 5–6 м/с. Такие условия могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей из-за колебаний давления и высокой влажности.

С 8 по 10 октября днем столбики термометров в Северной столице покажут не более +9–10 градусов, а ночью температура опустится до +4–6 градусов. В утренние часы возможны слабые заморозки в пригородах. Осадки продолжат периодически появляться, особенно 9 октября, когда вероятность дождя достигнет 87%. Ветер усилится до 5–6 м/с, что усилит ощущение прохлады.

