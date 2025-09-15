Погода в Москве во вторник, 16 сентября: ждать ли сильного ветра и ливней

В Москве и Московской области завтра, 16 сентября, ожидаются порывы ветра до 10 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 16 сентября

В Москве завтра, 16 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«16 сентября переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +8 до +10 градусов, в центре — от +11 до +13 градусов, по области — от +5 до 10 градусов. Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +20 до +22 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что российская столица в ближайшие дни останется во власти малооблачного антициклона.

«В Москве будет небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве составит +19–22 градуса. Показания барометров немного понизятся до 754 мм ртутного столба», — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, 16 сентября в Москве будет характеризоваться переменной облачностью. Утром температура составит +14 градусов, к полудню прогреется до +22 градусов, а к вечеру постепенно снизится до +16 градусов. Ветер южный, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление будет стабильным — 752–755 мм ртутного столба, что близко к норме для региона. Влажность воздуха днем не превысит 36–40%, что снизит ощущение духоты.

Температура воды в водоемах российской столицы составит +13–16 градусов, что типично для середины сентября.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 16 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +17 градусов.

«16 сентября будет облачная погода. Кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Днем — от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, вторник, 16 сентября, начнется с облачной погоды и слабого дождя. Ночью столбики термометров покажут около +15 градусов, а к утру температура опустится до +14 градусов. Влажность воздуха будет очень высокой, превышая 80%, что усилит ощущение прохлады. Утро порадует лишь кратковременным прояснением и прекращением осадков, однако уже к полудню небо вновь затянется плотными облаками.

Днем погода окончательно испортится в Северной столице. По прогнозам, во второй половине дня ожидается усиление дождя, а температура воздуха будет колебаться в пределах +16–17 градусов. Однако из-за высокой влажности и южного ветра будет ощущаться как +13–15 градусов. Атмосферное давление будет неуклонно падать в течение суток, с 759 до 754 мм ртутного столба.

