Легкий ветер и тепло до +25? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

На следующей неделе в Москве будет стоять комфортная погода, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 15 по 21 сентября, ждать ли легкого ветра и тепла до +25 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Татьяны Поздняковой, в Москве на следующей неделе погода не будет совершенно солнечной.

«Да, совершенно солнечной погода не будет, и дождички пройдут в отдельные дни. Но тепло не покинет столичный регион, и даже после начала астрономической осени, после 22 сентября, в Москве воздух еще будет прогреваться до +20–22 градусов», — рассказала она.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода начнет портиться на следующей неделе, но резкое похолодание придет в российскую столицу только в последнюю декаду сентября.

«Настоящая осень — с холодными обложными дождями и сентябрьскими температурами — нагрянет к нам только в последней декаде текущего месяца, наверняка это будет происходить практически в унисон с наступлением астрономической осени, которое происходит 22 сентября — в день осеннего равноденствия», — добавил синоптик.

По данным метеорологических центров, в Москве в понедельник, 15 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит +16 градусов, ночная — +7 градусов. Ветер южный, скорость 4–5 м/с, что создаст ощущение прохлады. Атмосферное давление будет на уровне 744 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

К середине недели погода начнет меняться. Во вторник и среду температура днем опустится до +14 градусов, а ночью — до +6 градусов. Появится вероятность небольших дождей, особенно в северных районах области. Ветер усилится до 5–6 м/с, сохраняя южное направление.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В четверг и пятницу (18, 19 сентября) ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура продолжит снижаться. Днем — от +13 до +15 градусов, ночью — до +6 градусов. Влажность воздуха повысится до 80%, что усилит ощущение сырости.

Конец недели принесет более существенные изменения. В субботу и воскресенье прогнозируются облачная погода и дожди. Температура днем не превысит +12–14 градусов, а ночью опустится до +4–5 градусов. Ветер западный, порывистый, до 7–8 м/с. Атмосферное давление повысится до 748–750 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве на следующей неделе ожидается легкий ветер, но тепла до +25 градусов не будет.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 сентября, ожидается переменная облачность с вероятностью дождя во второй половине дня. Температура днем составит +18–19 градусов, ночью опустится до +13–14 градусов. Ветер южный, скорость 4–6 м/с, что создаст ощущение прохлады. Атмосферное давление будет на уровне 758–760 мм ртутного столба.

Во вторник, 16 сентября, в Северной столице ожидается облачная погода с дождями. Температура днем не превысит +16–18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Ветер усилится до 5–6 м/с, сохраняя южное направление. Вероятность осадков возрастет до 90–100%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В среду и четверг, 17 и 18 сентября, сохранится пасмурная погода с периодическими дождями. Температура продолжит снижаться. Днем до +13–15 градусов, ночью — до +10–12 градусов. Влажность воздуха повысится до 85–90%, что усилит ощущение сырости и прохлады.

К концу недели, с 19 по 21 сентября, погода останется неустойчивой. В пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди, температура днем составит +13–14 градусов, ночью — +7–9 градусов. В воскресенье возможно временное прояснение, но температура останется на низком уровне — не выше +13–14 градусов.

