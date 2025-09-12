Метеоролог раскрыл, каким будет октябрь в центральной России Метеоролог Сергеев: октябрь может быть теплее обычного в большинстве регионов РФ

Предстоящий октябрь может оказаться теплее обычного в большинстве регионов РФ, сообщил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его данным, в Центральной России, включая Москву, в дневное время столбик термометра будет достигать +10-12 градусов, а ночью температура будет опускаться до +3-6 градусов.

Есть основания полагать, что октябрь во многом повторит тренд прошлого года и станет теплым месяцем, прежде всего, в европейской части страны. Днем будет +10-12 градусов, а ночью — +3-6 градусов. Таким образом, есть шанс, что комфортная осень задержится у нас довольно надолго, — заявил Сергеев.

Он подчеркнул, что наиболее теплой станет первая декада октября: в отдельные дни воздух будет прогреваться до +15 градусов. Температура начнут постепенно снижаться ближе к середине месяца, отметил метеоролог. По его словам, во второй половине октября дневные значения будут колебаться в диапазоне +6-11 градусов, а ночные — +2-4 градуса.

