11 сентября 2025 в 15:00

Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной

Садовод Самойлова: в октябре лучше всего посадить шпинат в теплице

В октябре в теплице стоит посадить шпинат, в беседе с NEWS.ru посоветовала садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, он взойдет в конце апреля. Она отметила, что середина месяца отлично подходит для того, чтобы высадить на грядке растения-многолетники, не требующие укрытий.

Поздней осенью в теплице рекомендуется выращивать шпинат — он выдерживает похолодание до минус трех градусов и уже в конце апреля может порадовать вас свежей зеленью. Также советую высадить различные виды очитков (род кустарников-суккулентов, — NEWS.ru) — они словно законсервируются до следующей весны. Это многолетники, реже кустарники или полукустарники. Из них встречаются растения с шоколадными, зелеными листьями, розовыми, серыми, белыми цветами. Они не требуют укрытия и будут радовать вас, даже когда наступит зима, — посоветовала садовод.

По ее словам, посадить можно озимые петрушку, укроп и морковь. Редис сеять не стоит — всхожесть будет низкая. Эксперт отметила, что плодовые культуры и сирень принято высаживать только осенью, делать это нужно до того, как установится устойчивая минусовая температура. Обычно для посадки малины готовят траншею глубиной около 70-80 см.

Сажают не в шахматном порядке, а по линейке. На дно траншеи закладывают коровий навоз вместе со слоем органического удобрения. Правда, на следующий год урожая ждать не стоит: эти культуры должны как следует укорениться, — предупредила Самойлова.

Ранее сообщалось, что в октябре можно высаживать пионы. Эти долгожители способны зимовать без укрытия, выдерживая морозы до -40. Осенняя посадка считается самой надежной: до морозов корни успевают прижиться, а весной цветок активно начинает расти.

