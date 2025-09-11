Посадите в октябре, зацветет в мае: морозостойкий многолетник станет долгожителем сада

Осень — лучшее время для посадки некоторых многолетников: почва ещё тёплая, а влага способствует быстрому укоренению. Один из лучших кандидатов для октябрьской посадки — пион. Этот долгожитель сада способен зимовать без укрытия и радовать вас десятилетиями.

Пионы выдерживают морозы до –40 °C и прекрасно чувствуют себя в разных климатических зонах. Достаточно правильно выбрать место: солнечный участок и рыхлая, плодородная почва — и куст будет пышно цвести из года в год. В октябре высаживают делёнки — части взрослого куста с 2-3 почками возобновления. Именно осенняя посадка считается самой надёжной: до морозов корни успевают прижиться, а весной пион активно трогается в рост.

Пышные ароматные цветы распускаются в конце мая — июне и становятся главным украшением клумбы. Кроме того, декоративна и сама листва — густая, насыщенно-зелёная, она сохраняет красоту до осени. Пионы эффектно смотрятся в солитерных посадках, группами на газоне, у дорожек и в миксбордерах. Они легко уживаются с ирисами, лилиями и декоративными злаками.

Совет: не сажайте слишком глубоко — почки должны быть прикрыты слоем земли всего на 3–5 см. Это главный секрет обильного цветения!

Ранее мы рассказывали о многолетниках — они красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!