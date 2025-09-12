Названы регионы, где в октябре ожидаются необычные погодные аномалии

Во второй половине октября возможны разные погодные аномалии: от сильных дождей до снега, заявил NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, в конце месяца в Подмосковье и Смоленской области может выпасть снег, что нетипично для этих регионов. Также в Московской и соседних областях прогнозируется град.

Актуальные модели показывают, что на отдельных территориях возможны интенсивные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. В Московской области и соседних регионах прогнозируется град, это очень редкое явление для данного времени года. Кроме того, в конце октября в Подмосковье и Смоленской области может выпасть первый снег, что станет сюрпризом для жителей, — заявил Семенов.

По его данным, природные катаклизмы в октябре будут происходить также на Дальнем Востоке и в Якутии: там ожидается сильное похолодание, которое может стать самым ранним за последние десятилетия. Регионы Урала также ожидают различные сюрпризы, уточнил метеоролог. В начале октября там возможны очень теплые дни, но уже во второй половине месяца выпадет первый снег, прогнозирует Семенов.

Ранее в Санкт-Петербурге в конце августа выпал снег. Жители города стали делиться видео в соцсетях. На кадры очевидцев попали целые сугробы. Некоторые считают, что это может быть густо выпавший град. Отмечается, что сугробы были также замечены на обочинах трасс. Также снег покрыл пешеходные зоны и ступени подземных переходов.