Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 14:39

Названы регионы, где в октябре ожидаются необычные погодные аномалии

Метеоролог Семенов: в октябре в Подмосковье и Смоленской области выпадет снег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во второй половине октября возможны разные погодные аномалии: от сильных дождей до снега, заявил NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, в конце месяца в Подмосковье и Смоленской области может выпасть снег, что нетипично для этих регионов. Также в Московской и соседних областях прогнозируется град.

Актуальные модели показывают, что на отдельных территориях возможны интенсивные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. В Московской области и соседних регионах прогнозируется град, это очень редкое явление для данного времени года. Кроме того, в конце октября в Подмосковье и Смоленской области может выпасть первый снег, что станет сюрпризом для жителей, — заявил Семенов.

По его данным, природные катаклизмы в октябре будут происходить также на Дальнем Востоке и в Якутии: там ожидается сильное похолодание, которое может стать самым ранним за последние десятилетия. Регионы Урала также ожидают различные сюрпризы, уточнил метеоролог. В начале октября там возможны очень теплые дни, но уже во второй половине месяца выпадет первый снег, прогнозирует Семенов.

Ранее в Санкт-Петербурге в конце августа выпал снег. Жители города стали делиться видео в соцсетях. На кадры очевидцев попали целые сугробы. Некоторые считают, что это может быть густо выпавший град. Отмечается, что сугробы были также замечены на обочинах трасс. Также снег покрыл пешеходные зоны и ступени подземных переходов.

погода
аномалия
снег
прогнозы
метеоролог
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.