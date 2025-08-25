В Сети появились кадры с засыпанным в августе снегом Петербургом Видео со снегом в Петербурге в конце августа появилось в Сети

На кадры очевидцев попали сугробы, появившиеся в Санкт-Петербурге в конце августа. Некоторые считают, что это может быть густо выпавший град, передает SHOT.

Отмечается, что сугробы были также замечены на обочинах трасс. Также снег покрыл пешеходные зоны и ступени подземных переходов.

Ранее стало известно, что с 25 по 31-е число синоптики прогнозируют в Москве и Санкт-Петербурге осеннюю погоду. Температура воздуха в обеих столицах будет ниже климатической нормы для этого периода. Также ожидаются дожди. 28 августа будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью около 9 градусов, днем ожидается небольшое повышение температуры — до 17 градусов тепла.

Кроме того, синоптики сообщили, что сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге начнется с относительно теплой погоды. В первой декаде месяца с 1 по 10 сентября дневная температура составит +15–20 градусов, ночная — +11–14 градусов. Пик тепла ожидается 5 и 6 сентября, когда термометры покажут +19–20 градусов. Однако уже со второй недели сентября начнется постепенное похолодание.