Промозглость и аномальный холод: погода в Москве и Питере 25–31 августа

В последнюю неделю августа, с 25-го по 31-е число, синоптики прогнозируют в Москве и Санкт-Петербурге осеннюю погоду. Температура воздуха в обеих столицах будет ниже климатической нормы для этого периода. Также ожидаются дожди. О том, пора ли доставать тренчи и ботильоны и как неожиданно закончится месяц, — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве и области в конце августа

В Москве и столичном регионе ожидается холодная ветреная погода с осадками, рассказали метеорологи. Отставание от нормы составит от трех до шести градусов, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, дожди на следующей неделе возможны практически ежедневно.

«На следующей неделе Московскую область накроет холодная влажная воздушная масса. И практически всю неделю в прогнозе будут фигурировать дожди. Во всяком случае до середины недели точно. Может быть, в четверг как-то обойдется без осадков. Но в пятницу снова может такая вероятность появиться. Холодно будет днем, холодно будет ночью», — сказал он.

Максимальное значение дневной температуры ожидается в пределах от 12 до 17 градусов с понедельника до среды, в конце рабочей недели потеплеет до 14–19 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до 6–11 градусов. В отдельных районах Московской области в конце рабочей недели температура может опускаться чуть ниже.

«Например, сегодня ночью в Черустях отмечалось всего +3,7 градуса. Так что и в конце следующей недели такое возможно тоже. Конечно, это ненормальная такая температура даже для конца августа — все-таки еще в конце месяца бывали более теплые деньки. Так что ничего интересного, ничего хорошего», — сказал Ильин.

Однако не исключено, что 30 и 31 августа температура воздуха может снова подняться до 20 градусов тепла и даже выше.

До среды, 27 августа, в столичном регионе будет преобладать западный и юго-западный ветер 6–9 метров в секунду.

«В понедельник порывистый ветер — до 10–15 метров в секунду порывы могут быть. В конце рабочей недели, в четверг-пятницу, ветер повернет на южный и немножко ослабнет до 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти. В понедельник в Москве 742, в пятницу около 747 миллиметров ртутного столба», — отметил Ильин.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала NEWS.ru, что Санкт-Петербургу, как и Москве, с погодой под конец календарного лета не повезет. По ее словам, она будет холоднее нормы на 1–3 градуса.

В городе на Неве в понедельник и вторник будет облачная погода с дождем, ночью около +9, днем около +16 градусов. В среду будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью также около +9, а днем около +15 градусов. 28 августа будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью около 9 градусов, днем ожидается небольшое повышение температуры — до 17 градусов тепла.

«И такая погода уже переносит нас в начало сентября по температурному режиму. Вот до 28 августа так и будет. В Москве на три градуса ниже нормы, в Петербурге тоже на три градуса ниже нормы. Ну а вот на прощание с летом, 30–31 августа, температура уже придет в норму и в Санкт–Петербурге, и в Москве», — резюмировала Паршина.

По информации метеосервисов, ветер в Северной столице на следующей неделе будет слабым — 1–4 м/с. Атмосферное давление в течение недели будет колебаться от 747 до 759 мм ртутного столба.

Как написал в Telegram-канале главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов, с 22 августа над Прибалтикой начинает формироваться циклон, который располагается прямо над Ленинградской областью и будет ответственен за погоду в регионе. Он не исключил дождливую погоду.

«Дождей будет много в выходные дни, особенно в субботу, да и в начале следующей недели тоже», — заявил Колесов.

Температурные рекорды в Москве и Санкт-Петербурге с 25 по 31 августа

В Москве самую жаркую погоду в период с 25 по 31 августа за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в 1938 году. Тогда 26 августа воздух прогрелся до +35,3 градуса. Аномально холодно в городе было 31 августа 1885 года. Тогда термометры показывали −1,2 градуса.

Самым теплым днем недели с 25 по 31 августа за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стало 28 августа 2022 года. Тогда воздух в Северной столице прогрелся до +31 градуса.

Холоднее всего в городе было 29 августа 1966-го. В этот день температура воздуха опустилась до аномального +1 градуса.

