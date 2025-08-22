Черная луна — 2025: где, когда наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать

Черная луна появится в небе сегодня, 22 августа. Какие подробности известны, что это за явление, можно ли его увидеть?

Что такое черная луна, можно ли ее увидеть

Черная луна — это второе новолуние в одном календарном месяце.

Астропсихолог Яна Пустовалова объяснила, что в этот период Луна и Солнце встают друг напротив друга и Луна закрывает огненный диск Солнца. Спутница Земли поворачивается к нам темной стороной, практически сливаясь с чернотой космоса. Из-за преломления света кажется, что Луна черного цвета.

Черная луна может проявляться в календаре в трех вариантах: второе новолуние в одном календарном месяце; третье новолуние в сезоне, где их четыре вместо обычных трех; февраль без новолуния, когда соседние месяцы получают по два новолуния.

В ближайшее время черная луна появится в небе в пятницу, 22 августа, а следующая прогнозируется на 20 августа 2028 года.

Отсутствие лунного света означает невероятно темные ночи, а значит, идеальные условия для наблюдений. Такие созвездия, как Орион, Телец и Лев, проявят себя во всей красе. Венера, ярчайшая жемчужина ночного неба, будет сиять с теплым желтоватым оттенком, а Марс — отчетливо виден как красноватая точка рядом с созвездием Рака.

22 августа специалисты рекомендуют тем, кто хочет увидеть это явление, воспользоваться телескопом, чтобы рассмотреть особенно яркие звезды без лунной подсветки.

Что можно и нельзя делать в период появления черной луны

Для астрологов и мистиков черная луна считается временем завершения циклов и избавления от ненужного, работы с личными тенями и глубинными страхами, очищения пространства, тела и души, прощания с прошлым и готовности впустить в жизнь новое.

Так, по мнению специалистов, вместе с черной луной в жизни наступает время детокса: как духовного, так и бытового. Вселенная дает вам карт-бланш на расхламление. Эксперты рекомендуют разобрать шкафы от ненужных вещей, отписаться от неважных рассылок, завершить старые дела, а также поставить точки в незавершенных отношениях.

Во многих оккультных традициях время черной луны отмечают как особую точку силы. Ритуалы в этот период связаны не с привлечением, а с отпусканием — привычек, отношений, внутренних блоков.

«Вместо того чтобы ждать беды, используйте этот момент для внутреннего обновления. Черная луна — не враг, а союзник тех, кто умеет слышать паузы жизни и превращать их в новый старт», — пояснила Александра Курникова.

