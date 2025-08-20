«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности

Редкое астрономическое явление под название «черная Луна» ожидается в ближайшие дни, утверждают СМИ. Какие подробности об этом известны, когда придет вестник апокалипсиса?

Что такое «черная Луна», когда будет

Издание Daily Mail утверждает, что «черная Луна» взойдет в пятницу, 22 августа. Под этим понятием подразумевается явление, когда в течение одного календарного месяца случается второе новолуние. Сам термин не является научным и закрепился как разговорное наименование.

Новолуние — одна из восьми основных фаз Луны, период, когда она находится на одной линии между Землей и Солнцем. В это время Луна обращена к планете неосвещенной стороной и практически невидима для человека.

Восход «черной Луны» плотно ассоциируется с различными пророчествами. Некоторые из них называют явление вестником апокалипсиса. Так, в Новом Завете присутствует следующий отрывок: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Евангелие от Марка, глава 13, стих 24).

По словам доцента кафедры физики Сиракузского университета Уолтера Фримана, беспокоиться не о чем, так как «черная Луна» ничем не отличается от других новолуний.

«Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания», — добавил он.

Сезонные «черные Луны» случаются примерно раз в 33 месяца, следующая ожидается 20 августа 2028 года, пишет таблоид.

Фото: AntafaNio Machado/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда ли возможен скорый восход «черной Луны»

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опровергла сообщение Daily Mail о скором восходе «черной Луны». Ученые объяснили, что фазы спутника Земли разделены интервалом времени около 30 суток — отсюда и была взята продолжительность календарного месяца. В связи с этим вместить в один месяц сразу два новолуния или полнолуния возможно, только когда одно событие происходит 1 или 2 числа месяца, а второе — 30 или 31 числа.

«Теперь, зная это, можно вернуться к текущей „черной Луне“. Ближайшее новолуние произойдет 23 августа. Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И, действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября», — отметили в лаборатории.

Кроме того, иногда «черной Луной» называют четыре новолуния за один сезон, но даже такой сценарий не имеет никакого отношения к текущей ситуации, подчеркнули в ИКИ РАН.

«Летом 2025 года произошло два новолуния (25 июня, 24 июля) и третье будет 23 августа. Никакое четвертое уже в летний сезон не поместится, как бы ни хотелось придумать новость дня», — добавили там.

Позднее в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание на комментарий одного из пользователей. Он указал, что если взять за отсчет не календарное лето, а астрономическое — между точками летнего солнцестояния и осеннего равноденствия, то в этот период укладываются четыре новолуния, два из которых уже произошли, третье будет 23 августа, а последнее — 21 сентября.

«Если Daily Mail сумел выжать новость об апокалиптической „черной Луне“ из этого факта, то можно только восхищенно поаплодировать редакции: сообщение перепечатал весь мир», — заявили ученые.

Ближайшее время, когда можно будет наблюдать «настоящую черную Луну», — август 2027 года; первое новолуние месяца произойдет тогда 2 августа, второе — 31 августа, заключили в ИКИ РАН.

