Повторение «Зимней вишни»? Пожар в ТЦ «Лапландия» в Кемерово: что известно

Пожар охватил торговый центр «Лапландия» в Кемерово. Какие детали об этом известны, есть ли жертвы, возможно ли повторение «Зимней вишни» по масштабам трагедии?

Что известно о пожаре в ТЦ «Лапландия» в Кемерово, жертвы

Огонь вспыхнул на фасаде торгового центра. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте ЧП находились не менее девяти машин спасателей, на место выезжал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Очевидцы сняли на видео пожар в ТЦ «Лапландия». На кадрах можно увидеть клубы черного дыма, эвакуированных людей, звуки автомобильных сирен, работу экстренных служб.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 13:12 по местному времени (09:12 мск). Местные каналы писали, что на момент пожара в «Лапландии» находилось около 900 человек. В 12:00 мск в МЧС сообщили о ликвидации пожара, жертв нет.

«В Кемерово произошло возгорание в ТРЦ „Лапландия“ на проспекте Октябрьском. На момент прибытия первого подразделения пламя охватило фасад здания, шел черный дым. В результате пожара частично пострадали фасад и кровля торгового центра общей площадью 110 кв. м. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 860 человек. К счастью, никто не пострадал. С огнем боролись 65 специалистов и 21 единица техники», — заявили в пресс-службе ведомства.

Илья Середюк сообщил около 10:00 мск, что пожар в «Лапландии» полностью потушен, проводится проливка и разборка фасада, дознаватели выясняют причины возгорания.

«Самое главное — пострадавших нет. Все службы на месте. Пожарные обследовали все помещения и продолжают работать внутри, чтобы выявить, если кто-то там остался, кому нужна помощь. Но пока такой помощи никому не понадобилось», — сказал губернатор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в торговом центре.

Пожар в ТЦ «Лапландия» не стал повторением «Зимней вишни» и несопоставим по масштабам трагедии.

Фото: t.me/mchs_official*

Что произошло в «Зимней вишне»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Огонь распространился на площади 1600 кв. м с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. При пожаре погибли более 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. Также погибли животные из контактного зоопарка «Ребятам о зверятах» на третьем этаже.

Пожар в «Зимней вишне» стал одним из двух наиболее резонансных в истории современной России наряду с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года, при котором погибли 158 человек.

По факту пожара в «Зимней вишне» возбудили четыре уголовных дела. В 2021 году суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре, они получили сроки от 5 до 14 лет.

Летом 2023 года суд приговорил экс-главу ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова к 10 годам и шести месяцам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей по делу о трагедии в кемеровском ТЦ. Бывший начальник инспекции по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорий Терентьев получил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

