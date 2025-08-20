Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео Появились кадры полыхающего ТЦ «Лапландия» в Кемерово

Очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Лапландия» в Кемерово. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видны клубы черного дыма, эвакуированные люди и слышны звуки автомобильных сирен. На месте работают экстренные службы.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:12 местного времени (9:12 мск). Возгорание ликвидируют пожарно-спасательные подразделения, других подробностей пока не сообщили. Telegram-канал «Кемерово с огоньком» пишет, что на момент пожара в «Лапландии» находились около 900 человек.

Ранее крупный пожар произошел в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгоранию кровли административного здания площадью 40 квадратных метров был присвоен повышенный номер сложности.

До этого возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы. В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории.