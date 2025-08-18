Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы

Возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы, сообщает Telegram-канал «112». В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории.

Неизвестные подожгли сухую растительность, предположительно для очистки полей, но не учли погодные условия. Пламя уничтожило не только погост, но и несколько хозяйственных построек вокруг села. По счастливой случайности населенный пункт уцелел — огненная стихия остановилась в считанных метрах от жилых домов. Сейчас пожарные ликвидируют последствия ЧП.

