18 августа 2025 в 15:12

Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы

В Ставропольском крае кладбище полностью сгорело из-за пала сухой травы

Возле села Канглы в Минераловодском районе Ставропольского края полностью выгорело местное кладбище — к трагедии привел сельскохозяйственный пал травы, сообщает Telegram-канал «112». В условиях аномальной жары и засухи огонь моментально перекинулся на прилегающие территории.

Неизвестные подожгли сухую растительность, предположительно для очистки полей, но не учли погодные условия. Пламя уничтожило не только погост, но и несколько хозяйственных построек вокруг села. По счастливой случайности населенный пункт уцелел — огненная стихия остановилась в считанных метрах от жилых домов. Сейчас пожарные ликвидируют последствия ЧП.

Ранее стало известно, что пожарный Борис Татаринов погиб в ходе тушения огня в лесу в Якутии. Инструктор парашютно-пожарной группы авиаотделения «Авиалесоохрана» ушел из жизни 14 августа, однако об этом стало известно 18 августа.

Ставропольский край
кладбища
пожары
происшествия
