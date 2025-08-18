Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 09:20

Названо имя жертвы лесных пожаров в Якутии

Пожарный Татаринов погиб при тушении огня в якутском лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожарный Борис Татаринов погиб в ходе тушения огня в лесу в Якутии, рассказали в региональном министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства. Инструктор парашютно-пожарной группы авиаотделения «Авиалесоохрана» погиб 14 августа, однако об этом стало известно 18 августа.

С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. 14 августа 2025 года ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана» потеряла коллегу, надежного товарища, — гласит сообщение ведомства.

В министерстве подчеркнули, что коллеги отзывались о Татаринове как о профессионале своего дела. В ведомстве выразили соболезнования семье и близким погибшего пожарного. Отмечается, что у него остался девятилетний сын.

Ранее в Якутии спасли 59-летнего мужчину, который потерялся в лесу и прожил в нем пять дней. Все это время он не ел и пил воду из луж. Обнаружить грибника удалось при помощи БПЛА, мужчина ослаб и еле передвигался. У него также были проблемы с сердцем.

Якутия
пожары
смерти
министерства
