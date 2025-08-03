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03 августа 2025 в 08:50

Мужчина выживал в лесу пять дней без еды и воды

В Якутии нашли потерявшегося пять дней назад 59-летнего грибника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В районе Намского тракта в Якутии спасли 59-летнего мужчину, который потерялся в лесу, сообщается в Telegram-канале региональной службы спасения. Отмечается, что на протяжении пяти дней он не ел и пил воду из луж.

Спасатели заметили его с БПЛА. Мужчина ослаб и еле передвигался, у потерявшегося есть проблемы с сердцем. Рядом с местом его обнаружения были следы медведя.

Мужчина заблудился еще 30 июля, когда пошел в лес за грибами. В первые дни он отвечал на телефон, но не смог объяснить, где находится, а геолокация на смартфоне не работала.

Ранее сообщалось, что любитель дайвинга из китайской провинции Хунань пропал без вести после погружения в реке. Он провел пять дней в подводной пещере, дожидаясь помощи.

Отмечается, что на глубине около девяти метров он нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Там он ждал спасения, питаясь сырой рыбой. Спустя пять дней он заметил проплывавших спасателей и посветил им фонариком. На момент спасения в баллоне у дайвера оставалось всего 4% кислорода.

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