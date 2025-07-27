Лесной пожар разгорелся у города-миллионника в Турции Лесной пожар вспыхнул в окрестностях города-миллионника Бурса в Турции

В окрестностях турецкого города Бурса вспыхнул масштабный лесной пожар, который уже вызвал эвакуацию жителей двух деревень, сообщило агентство Anadolu. В самом населенном пункте даже выпал пепел — признак близости огня и интенсивного горения.

Пожар начался вечером в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, быстро распространяясь из-за сильного ветра. Власти приняли решение эвакуировать население деревни Карахыдыр — это около 170 домов, более двух тысяч человек. Для эвакуированных подготовлено питание и все необходимое.

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что днем для тушения использовали 13 самолетов, но после заката воздушная помощь была приостановлена. Из-за пожара охвачено порядка 110 гектаров территории. Кроме того, ключевая трасса Бурса-Анкара временно перекрыта, что осложняет движение и работу служб.

Ранее в районе российско-турецкой атомной электростанции «Аккую» разгорелись лесные пожары. Авиация РФ уже приступила к тушению огня: с утра 26 июля работают самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8.