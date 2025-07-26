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26 июля 2025 в 22:53

Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС

Российская авиация МЧС начала тушить лесные пожары у АЭС «Аккую» в Турции

Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press

В районе российско-турецкой атомной электростанции «Аккую» разгорелись лесные пожары, сообщил Telegram-канал Mash. Авиация РФ уже приступила к тушению огня: с утра 26 июля работают самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8.

На строительстве станции задействованы более 10 тысяч российских специалистов, которые также помогают в борьбе с возгораниями. Пожары возникли из-за засушливых условий, информации о пострадавших пока нет. Власти Турции сообщили о масштабных лесных пожарах в пяти провинциях на северо-западе страны — Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса.

Ранее поле с пшеницей загорелось в Кореновском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Площадь возгорания составила 30 гектаров. Предварительной причиной называют поджог. Информации о пострадавших нет.

До этого госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.

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