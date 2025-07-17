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17 июля 2025 в 19:04

Неизвестные подожгли огромное поле с пшеницей в российском регионе

На Кубани подожгли поле с пшеницей в 30 гектаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поле с пшеницей загорелось в Кореновском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Площадь возгорания составила 30 гектаров. Предварительной причиной называют поджог. Информации о пострадавших нет.

Поступило сообщение о загорании: ст. Раздольная, ООО «Золотой колос». Установлено, что произошло загорание стерни на площади один га и поля с пшеницей на площади 30 га, — сказано в сообщении.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сделанный из космоса снимок лесных пожаров в Забайкальском крае и Бурятии. В этих регионах на фоне пожароопасной ситуации действует режим ЧС. Использование открытого огня там строго запрещено.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников между тем заявил, что главными причинами всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве доказательства глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.

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Кубань
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