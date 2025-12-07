ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:52

Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших

Cвященник Рощин призвал не верить в привязку души усопшего к могиле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила человека является последним приютом для его тела и местом для размышления о вечности для близких усопшего, а не поклонения, объяснил в беседе с ИА «Кулик» священник Дмитрий Рощин. По его мнению, христианская могила — это не просто памятник, а священное место упокоения и будущего воскресения, что и определяет традицию ее особого почитания в православии.

Священник пояснил, что посещение кладбищ играет важную роль в жизни христианина, являясь уникальной формой молитвенного общения с усопшими. Правильное отношение к захоронению подразумевает молитву и заботу о месте последнего приюта тела, но не поклонение самой земле или памятнику. Христианский подход требует баланса между памятью о покойном и пониманием того, что душа пребывает в ином мире.

Если погребение совершено в соответствии с православными обрядами, могила приобретает особое духовное значение — именно там в будущем произойдет воскрешение, — отметил он.

Ранее стало известно, что все больше американской консервативной молодежи, особенно мужчин, присоединяется к православным церквям. Малоизвестная до сих пор в США христианская традиция находит отклик у нового поколения. Этому способствуют популярные блогеры и поиск более строгих религиозных практик.

