Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших

Могила человека является последним приютом для его тела и местом для размышления о вечности для близких усопшего, а не поклонения, объяснил в беседе с ИА «Кулик» священник Дмитрий Рощин. По его мнению, христианская могила — это не просто памятник, а священное место упокоения и будущего воскресения, что и определяет традицию ее особого почитания в православии.

Священник пояснил, что посещение кладбищ играет важную роль в жизни христианина, являясь уникальной формой молитвенного общения с усопшими. Правильное отношение к захоронению подразумевает молитву и заботу о месте последнего приюта тела, но не поклонение самой земле или памятнику. Христианский подход требует баланса между памятью о покойном и пониманием того, что душа пребывает в ином мире.

Если погребение совершено в соответствии с православными обрядами, могила приобретает особое духовное значение — именно там в будущем произойдет воскрешение, — отметил он.

