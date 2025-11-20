Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 01:04

Зафиксирован рост интереса молодых американцев к православию

NYT: американцы массово присоединяются к православной церкви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все больше американской консервативной молодежи, особенно мужчин, присоединяется к православным церквям, пишет New York Times. Малоизвестная до сих пор в США христианская традиция находит отклик у нового поколения. Этому способствуют популярные блогеры и поиск более строгих религиозных практик.

Православие, представляющее около 1% населения, остается наименее распространенной из крупных христианских ветвей на фоне протестантов (40%) и католиков (20%). Однако его паства значительно моложе и состоит в основном из мужчин. Согласно исследованию Pew Research Center, они составляют более 60% православных общин, а 24% верующих — младше 30 лет. Новообращенных привлекает «трудная» практика веры, которая, по их словам, утверждает мужественность.

За всю историю православной церкви в Америке такого еще не было, — рассказал изданию преподобный Эндрю Дамик, священник Антиохийской православной церкви из Восточной Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что приехавший на СВО доброволец из Китая решил стать православным. По словам военнослужащего, он пришел к такому решению, после того как своими глазами увидел, как молитвы помогали сослуживцам спасаться даже из безвыходных ситуаций.

