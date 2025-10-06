Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:07

Доброволец из Китая решил стать православным после случая в зоне СВО

Участвующий в СВО гражданин Китая решил принять православие

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приехавший на СВО доброволец из Китая решил стать православным, пишет «Царьград». Боец с позывным Машина нес службу в составе 7-й десантно-штурмовой бригады «Святой Георгий» отряда «БОРА» Добровольческого корпуса больше года. Контракт Машина заключил вместе с еще четырьмя добровольцами из Китая, но в боях выжил только он.

По словам бойца, стать православным он решил после того, как своими глазами увидел, как молившиеся сослуживцы спасались даже из казавшихся безвыходными ситуаций. Крещение состоялось, когда у мужчины заканчивался контракт и он должен был вернуться домой.

Обряд провел иерей Дмитрий Быков. Поскольку Машина не знает русского языка, они общались через приложение-переводчик. На вопрос священника, хочет ли он креститься, боец ответил утвердительно, а на вопрос, понимает ли он, что это значит, сказал: «Нет. Но я хочу быть русским православным».

Принял решение его крестить. Теперь на нас с духовником лежит задача проследить, как будет складываться его дальнейшая судьба. Мы оставили телефоны, чтобы он в мессенджерах с нами связывался. Он вернулся домой, — рассказал иерей.

Ранее гражданин Британии, который поехал на СВО сражаться на стороне России, в знак протеста против политики Лондона сжег свой паспорт. Все произошедшее он снял на видео и опубликовал в соцсетях.

Китай
добровольцы
СВО
Украина
православие
