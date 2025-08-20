Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:08

В Кемерово возбудили уголовное дело из-за пожара в ТЦ «Лапландия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемерово возбуждено уголовное дело из-за крупного пожара в торговом центре «Лапландия», сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи.

По данному факту в СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в торговом центре «Лапландия» в Кемерово. На кадрах видны клубы черного дыма, эвакуированные люди, слышны звуки автомобильных сирен. На месте работали экстренные службы.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:12 по местному времени (09:12 мск). Возгорание ликвидируют пожарно-спасательные подразделения.

До этого крупный пожар произошел в Центре социальной реабилитации инвалидов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгоранию кровли административного здания площадью 40 квадратных метров был присвоен повышенный номер сложности.

