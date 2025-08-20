Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины

Компания Ozon столкнулась с масштабным логистическим коллапсом, сообщают покупатели. Что произошло, насколько все серьезно, почему задерживаются заказы?

Что с заказами на Ozon, почему задерживается доставка

Российские СМИ сообщили, что у маркетплейса Ozon возникли проблемы с приемкой и размещением товаров на нескольких складах.

«У Ozon возник логистический коллапс на складах в Москве и Питере. Заказы задерживаются, продавцы несут убытки, фуры простаивают сутками, а свободных слотов для отгрузки нет — ближайшие даты только после 3 сентября. Склады переполнены: товары не вывозят и не принимают новые, очереди достигают сотни фур. Покупатели массово отказываются от заказов, возвраты оплачивают сейлеры. Причина — нехватка персонала после отказа Ozon от аутсорса с 1 августа и перехода на собственную кадровую платформу», — пишет Telegram-канал «Топор. Экономика».

Telegram-канал «Бойлерная» отмечает также проблемы с доставкой товаров через Ozon в Калининградскую область из-за сбоев в аэропортах и штормов в море. Это затрагивает негабаритные товары.

Когда начались проблемы с доставкой у Ozon

Первые сообщения о проблемах у Ozon появились 1 августа: Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» показал горы неразобранных коробок с товаром на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге.

15 августа Telegram-канал Marketplace_biz сообщил о проблемах на московском складе Ozon в Строгино.

«Уже час разгружают зону приемки и, пока ее не освободят, никого не принимают. Места просто нет. Парни на складе работают без пауз, принимают, набирают палеты и сразу отгружают. Но физически поставить новые палеты некуда. По словам подписчика, такая ситуация сейчас практически на каждом складе. Логистика встала», — писал канал.

Анонимные источники сообщили Shoppers.media о проблемах на складах «Пушкино-2» (Подмосковье) и «Парголово» (Ленобласть).

Что говорят в Ozon о задержках заказов

Пресс-служба маркетплейса Ozon заявила NEWS.ru, что «кратковременные» задержки с доставкой заказов возникли лишь на пяти складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге. Компания уже работает над решением локальных проблем.

«У нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем семь из десяти заказов и не видим роста отмен заказов. В скором времени ситуация стабилизируется», — объявили в Ozon.

Представители Ozon заявили СМИ, что проблема на складах связана с «нетипичной сезонной нагрузкой». Однако, по данным Marketplace_biz, причиной стал переход на собственные трудовые ресурсы. К июню доля аутсорсинговых работников снизилась до 10%, а в июле составляла всего 5%. По словам представителей Ozon, изменения специально проводили летом, перед началом высокого сезона.

Кроме того, в феврале 2025 года маркетплейс закрыл четыре хаба для приемки и транзита товаров в Московской области и три — в Москве. В Ozon объяснили это переносом сортировки в более крупные фулфилмент-центры.

18 августа Ozon объявил, что изменит правила приема товара на склады для хранения с 3 сентября. Бесплатно маркетплейс будет принимать на хранение только товары в коробе или на палете, если в ней лежат товары одного артикула.

