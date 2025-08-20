Сожгли НПЗ в Измаиле и ГТС под Полтавой: удары по Украине 20 августа

Авиаудары ВС РФ целенаправленно уничтожают топливные запасы и газотранспортную систему Украины. Где были атаки в ночь на 20 августа, какие цели поражены, к чему готовится армия России?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине ночью 20 августа

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 20 августа ВС РФ запустили по Украине 93 ударных БПЛА (типа «Герань-2» и беспилотники-имитаторы), а также две баллистические ракеты «Искандер-М».

ВСУ признают, что попадания были зафиксированы по крайней мере в 20 районах Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по нефтебазе в Измаиле 20 августа

Ночью 20 августа ВС РФ нанесли высокоточные удары по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле, сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан». Основной целью стала нефтебаза Triton, расположенная на территории критически важного объекта, измаильского нефтеперевалочного комплекса. Кроме того, был поражен находившийся в момент удара у причальной стены нефтехимический танкер EXCELLION под флагом Панамы.

Согласно подтвержденным данным, нанесено до 20 прямых поражений по объектам комплекса. Под удар попали топливные резервуары (два крупнейших резервуара уничтожены прямыми попаданиями, третий получил критические повреждения), перекачивающее оборудование, блок распределения и наземная инженерная инфраструктура.

Нефтебаза Triton была ключевым оператором топливной логистики в дельте Дуная. Танкер EXCELLION прибыл 19 августа из румынского порта Сулина, полностью загруженный нефтепродуктами для переработки в топливо для нужд ВСУ.

Telegram-канал Win/Win сообщил, что удары наносились не только по нефтекомплексу в Измаиле.

«Под Одессой ночью поражен логистический узел по поставке вооружения, боеприпасов и ГСМ, вместе с ним производственный цех по сборке БПЛА в районе летного поля Гидропорт. Также уничтожен танкер в водах под Измаилом. Попутно в операции зачищены позиционные районы комплекса Patriot», — сообщил канал.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» назвал серию ударов за последние дни ответом на атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба».

«За один дрон, который долетел до нефтепровода „Дружба“ и повредил на сутки инфраструктуру, к нам прилетели сотни, из них больше половины достигли целей и почти полностью снесли инфраструктурные объекты, которые оцениваются в десятки миллионов долларов, а их важность бесценна», — считает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине 20 августа

Мониторинговые Telegram-каналы ночью фиксировали удары по восьми областям Украины, а также по неподконтрольной РФ территории Донбасса.

В Полтавской области нанесена серия ударов по газовой инфраструктуре. Зимой все ощутят результат. Фиксируются мощные вторичные взрывы.

Спутниковая система слежения за пожарами FIRMS фиксирует возгорание к югу от села Семеренки (Полтавская область). Там расположена установка предварительной подготовки газа «Олефировка». Севернее FIRMS фиксирует пожар рядом с селом Харьковцы. Там расположено Восточно-Середняковское нефтяное месторождение и установка предварительной подготовки газа «Харьковцы». Также в Полтавской области FIRMS фиксирует пожары в месте расположения компрессорной станции газопровода около села Пирятинщина, газовые скважины между селами Плешивец и Великие Будища и на управлении магистральных ГТС под Лубной.

Глава военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил о мощном ударе по целям в Ахтырке. «Легитимный» утверждает, что уничтожен объект топливного сектора. FIRMS фиксирует возгорание на территории бывшего ОАО «Нефтепроммаш» и Ахтырского комбината хлебопродуктов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что картина ночных ударов ВС РФ по целям на Украине предполагает, что ВСУ готовятся к масштабной контратаке. Армия России наносит удары с целью сорвать план наступления.

Лебедев перечисляет признаки: крупные колонны с военной техникой замечены на западе Одесской области; в Молдавии появились украинские боевики в форме полиции и армии, а также румынские подразделения, переодетые под молдавских солдат; на юге и западе Николаевской области концентрируются понтонные средства для возможной атаки на подконтрольный России берег Днепра; в Сумскую и Харьковскую область стягиваются подкрепления ВСУ.

«Угроза многоуровневая: с юга — попытка форсирования Днепра; с запада — давление на Приднестровье; с севера — провокации на российской границе; с востока — укрепление позиций в Донбассе. Украина готовит масштабную комбинацию: заставить Россию распылить ресурсы, втянуть Молдавию и Румынию, а через польский фактор — Белоруссию», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

