«Получат много земли»: переговоры по Украине, последние новости 19 августа

Президент США вновь объявил, что Штаты не будут вмешиваться в конфликт на Украине. Что еще он сказал по итогам переговоров с Зеленским, что требует от Украины, будет ли встреча один на один между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским?

Что сказал Трамп о переговорах по Украине

Утром 19 августа (по времени США) президент Дональд Трамп дал получасовое интервью Fox News. В нем он рассказал об итогах вчерашних переговоров с приехавшим из Киева Владимиром Зеленским и сопровождавшими его европейскими политиками.

Переговоры Трамп назвал успешными; по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске он обрисовал условия, на которых возможна сделка для завершения конфликта на Украине.

Президент США подчеркнул: невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО. Украина, по его словам, «получит много земли».

Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/ТАСС

«Украина получит обратно [мирную] жизнь, люди прекратят гибнуть по всей стране, и они получат много земли! Но это война, и Россия — могучая военная держава, нравится это вам или нет, это могучая нация, это гораздо более крупная нация. Этот конфликт вообще не должен был начаться — просто, понимаете, нельзя атаковать страну в десять раз больше. Видите ли, если бы не наше оружие, а военные эксперты говорят, что мы делаем самое лучшее оружие в мире, и мы его дали им (Киеву. — NEWS.ru). Они, видимо, и деньгами взяли немало, но украинцы получили, например, ракеты Patriot, лучшие в мире, все лучшее оружие мы им дали. И что же в итоге? Украинские солдаты были очень храбрыми, но в конечном счете Россия гораздо, гораздо больше и гораздо сильнее», — объяснил Трамп.

Заявления Зеленского о том, что он «не имеет права» уступить требованиям России и отдать подконтрольную ВСУ часть ДНР, — нереалистичны, заявил Трамп.

«Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Они это понимают», — подчеркнул он.

Другим важным заявлением, прозвучавшим в ходе интервью Fox News, стало предположение о размещении ВС Великобритании, Франции и Германии на Украине после завершения конфликта. США свои войска вводить не будут, подчеркнул Трамп, однако могут обеспечить воздушное прикрытие как часть пакета по гарантиям безопасности.

В Москве не подтверждали, что согласились на размещение западных войск на Украине. 18 августа пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в очередной раз повторила, что для России это абсолютно неприемлемо.

«Скорее всего, Трамп недоговаривает или сказал только малую часть (на Украину, скорее всего, по гарантиям безопасности введут свои войска не только западные страны, но еще Китай и т. д.)», — утверждает украинский Telegram-канал «Легитимный».

Где может состояться встреча Путина и Зеленского

Трамп подтвердил, что после переговоров с лидерами Евросоюза и Зеленским позвонил Путину; они проговорили около 40 минут. Президент США заверил, что не беседовал с российским коллегой на глазах у европейских гостей, «это было бы некультурно».

Главной темой беседы была организация двусторонней встречи Путина и Зеленского.

Фото: White House/Global look Press

«Я ему (Путину. — NEWS.ru) сказал: мы организуем встречу с Зеленским, вы и он встретитесь, а потом, если все сработает, я [тоже] приеду, и мы все завершим», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ряд западных СМИ утверждают, что Путин якобы сам предложил провести встречу с Зеленским во время телефонного разговора. По данным Agence France Presse, он предложил провести встречу в Москве.

«Надеюсь, президент Путин будет хорошим. А если нет, то это будет жесткая ситуация. И я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что он должен сделать, — а он должен проявить некоторую гибкость. Потому что ситуация плохая», — подчеркнул Трамп.

Место встречи пока не определено. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести переговоры в Женеве. Его поддержали в Швейцарии. Альпийская страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который в 2023 году выдал ордер на арест Путина, но глава МИД Иньяцио Кассис заверил, что российскому лидеру предоставят иммунитет на переговоры.

«Охотно верим (нет)», — комментирует Telegram-канал «Папочка Канцлера».

Источник в Белом доме заявил Reuters, что встреча пройдет в Венгрии: она не признает мандата МУС, а премьер-министр Виктор Орбан находится в хороших отношениях с Путиным и Трампом (но в плохих — с Зеленским).

Орбан пока не комментировал возможность проведения встречи. Он приветствовал результаты переговоров на Аляске: по его словам, Путину и Трампу удалось снизить риск начала третьей мировой войны.

Москва официально не подтверждала согласия на двустороннюю встречу Путина с Зеленским.

Читайте также:

Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды

Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа

Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои