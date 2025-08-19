Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа

Столбы дыма до небес поднялись над Украиной после массированных ударов ВС РФ. Где били по целям в ночь на 19 августа, какие объекты поражены?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине в ночь на 19 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 августа Армия России провела крупномасштабную массированную атаку, запустив по объектам противника 280 ракет и БПЛА.

С различных направлений были запущены 270 ударных БПЛА типа «Герань-2» и дроны-имитаторы. Кроме того, были нанесены удары пятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и пятью крылатыми ракетами X-101, которые запустила стратегическая авиация над акваторией Каспийского моря.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Кременчугу, что с НПЗ

Главной целью ночных ударов стали объекты в Полтавской области. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе прогремели «десятки» взрывов, удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре.

В соцсетях появилось множество видео с последствиями ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Небо над городом полностью заволокло дымом, дымный хвост от пожара растянулся на 140 км и достиг Кривого Рога. Спутниковая служба наблюдения за пожарами FIRMS четко фиксирует огромную площадь повышения температуры на месте НПЗ.

«В 2022 году НПЗ в Кременчуге был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Российская армия нанесла первый удар по предприятию еще в самом начале СВО. Именно оттуда шло снабжение ВСУ бензином и дизельным топливом. Позже НПЗ продолжил обеспечивать горючим украинские группировки в Донбассе», — отмечает Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал «НгП раZVедка» сообщает, что в Полтавской области ударом 70 БПЛА была поражена газокомпрессорная станция у поселка Пески (близ города Лубны), играющая ключевую роль в транзите и обеспечении газом ряда регионов Украины. Этот пожар также четко фиксируется спутниками FIRMS.

«На местах чрезвычайная степень задымления, обесточены промзоны и жилые районы. Работа по тыловому топливно-энергетическому комплексу противника будет продолжена», — констатирует Telegram-канал «Сварщики».

Украинские Telegram-каналы отмечают, что постоянные атаки ВСУ спровоцировали новый виток «инфраструктурной войны».

«Зеленский запустил инфраструктурную войну 3.0, а теперь Украина получает „ответку“ за „успехи“ Мадяра по уничтожению насосной станции нефтепровода „Дружба“. Ночью РФ ударила по объектам ГТС в Лубнах и НПЗ в Кременчуге в Полтавской области. Результат — полыхает масштабно. Фактически НПЗ уничтожен на 80%, восстановлению не подлежит. Результат от инфраструктурный авантюры Зеленского украинцы почувствуют зимой. Готовьтесь к дефициту, росту цен и перебоям», — указывает Telegram-канал «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по Украине в ночь на 19 августа

Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что вечером 18 августа ВС РФ двумя ракетами «Искандер-М» уничтожили базу 119-й бригады ВСУ в Славянске.

«Искандер-М» ВС РФ Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

«Объект противника был размещен в границах городской застройки города Славянска [на] территории бывшего кирпичного завода, переоборудованной под позиционный район 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Объект представлял собой интегрированный тыловой узел в структуре 119-й бригады ТрО, отвечавший за снабжение тактических подразделений в зоне ответственности Славянск — Красный лиман — Северск», — указывает Telegram-канал.

Кроме того, четыре БПЛА были направлены на место проживания высокопоставленного офицера ВСУ в районе Перемоги (Днепропетровская область), два БПЛА по цеху сборки БПЛА в районе Девичек (Киевская область), а 62 БПЛА поразили 13 пунктов временной дислокации, семь складов РАВ, боеприпасов и беспилотников в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

