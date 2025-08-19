Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:55

Пожар до небес, ВС РФ сожгли Кременчугский НПЗ: удары по Украине 19 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Столбы дыма до небес поднялись над Украиной после массированных ударов ВС РФ. Где били по целям в ночь на 19 августа, какие объекты поражены?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине в ночь на 19 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 августа Армия России провела крупномасштабную массированную атаку, запустив по объектам противника 280 ракет и БПЛА.

С различных направлений были запущены 270 ударных БПЛА типа «Герань-2» и дроны-имитаторы. Кроме того, были нанесены удары пятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и пятью крылатыми ракетами X-101, которые запустила стратегическая авиация над акваторией Каспийского моря.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Кременчугу, что с НПЗ

Главной целью ночных ударов стали объекты в Полтавской области. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе прогремели «десятки» взрывов, удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре.

В соцсетях появилось множество видео с последствиями ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Небо над городом полностью заволокло дымом, дымный хвост от пожара растянулся на 140 км и достиг Кривого Рога. Спутниковая служба наблюдения за пожарами FIRMS четко фиксирует огромную площадь повышения температуры на месте НПЗ.

«В 2022 году НПЗ в Кременчуге был единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Российская армия нанесла первый удар по предприятию еще в самом начале СВО. Именно оттуда шло снабжение ВСУ бензином и дизельным топливом. Позже НПЗ продолжил обеспечивать горючим украинские группировки в Донбассе», — отмечает Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал «НгП раZVедка» сообщает, что в Полтавской области ударом 70 БПЛА была поражена газокомпрессорная станция у поселка Пески (близ города Лубны), играющая ключевую роль в транзите и обеспечении газом ряда регионов Украины. Этот пожар также четко фиксируется спутниками FIRMS.

«На местах чрезвычайная степень задымления, обесточены промзоны и жилые районы. Работа по тыловому топливно-энергетическому комплексу противника будет продолжена», — констатирует Telegram-канал «Сварщики».

Украинские Telegram-каналы отмечают, что постоянные атаки ВСУ спровоцировали новый виток «инфраструктурной войны».

«Зеленский запустил инфраструктурную войну 3.0, а теперь Украина получает „ответку“ за „успехи“ Мадяра по уничтожению насосной станции нефтепровода „Дружба“. Ночью РФ ударила по объектам ГТС в Лубнах и НПЗ в Кременчуге в Полтавской области. Результат — полыхает масштабно. Фактически НПЗ уничтожен на 80%, восстановлению не подлежит. Результат от инфраструктурный авантюры Зеленского украинцы почувствуют зимой. Готовьтесь к дефициту, росту цен и перебоям», — указывает Telegram-канал «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по Украине в ночь на 19 августа

Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что вечером 18 августа ВС РФ двумя ракетами «Искандер-М» уничтожили базу 119-й бригады ВСУ в Славянске.

«Искандер-М» ВС РФ «Искандер-М» ВС РФ Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

«Объект противника был размещен в границах городской застройки города Славянска [на] территории бывшего кирпичного завода, переоборудованной под позиционный район 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Объект представлял собой интегрированный тыловой узел в структуре 119-й бригады ТрО, отвечавший за снабжение тактических подразделений в зоне ответственности Славянск — Красный лиман — Северск», — указывает Telegram-канал.

Кроме того, четыре БПЛА были направлены на место проживания высокопоставленного офицера ВСУ в районе Перемоги (Днепропетровская область), два БПЛА по цеху сборки БПЛА в районе Девичек (Киевская область), а 62 БПЛА поразили 13 пунктов временной дислокации, семь складов РАВ, боеприпасов и беспилотников в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Мирная пауза окончена, ВС РФ разнесли Одессу: удары по Украине 18 августа

Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно

Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно

удары по Украине
новости
кременчуг
НПЗ
Искандер-М
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.