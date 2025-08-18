Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно

ФСБ предотвратила попытку Киева устроить новый теракт на Крымском мосту. Сколько раз пытались взорвать мост в 2025 году, кто помогал украинским спецслужбам?

Что известно о попытке теракта на Крымском мосту

ФСБ России сообщила, что предотвратила новый теракт на Крымском мосту, который планировали спецслужбы Украины. Микроавтобус Chevrolet Volt в котором была спрятана взрывчатка, планировали взорвать на мосту. Видео с моментом задержания водителей микроавтобуса опубликовали в Сети.

Как сообщили в ведомстве, Chevrolet Volt с самодельной взрывчаткой прибыл в Россию с Украины транзитом через несколько стран, побывав в Молдавии, Литве и Польше (кроме основных номеров на лобовом стекле машины можно увидеть польские номера с обозначением PL). Автомобиль пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Оттуда машину собирались доставить на автовозе в Краснодарский край и передать другому водителю.

Последний водитель, утверждает ФСБ, должен был направиться на машине в Крым через мост. Он ничего не знал о взрывчатке и должен был «стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать втемную».

Автомобиль обследовали с помощью робота, взрывное устройство было замаскировано в аккумуляторной батарее и включало 130 кг взрывчатки финского производства и кустарные детонаторы. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ.

«Теракт должен был произойти или во время переговоров Трампа с Киевом, или же после — когда бы уже шло обсуждение условий для мирного договора, а то и после подписания», — отмечает журналист Андрей Гусий.

Кто помогал Киеву устроить теракт на Крымском мосту

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что планируемый Украиной теракт на Крымском мосту курировали спецслужбы нескольких стран. В первую очередь — служба внешней разведки Великобритании (MI6). Только этим можно объяснить тот факт, что микроавтобус спокойно миновал погранконтроль в нескольких странах.

«Была дана команда соответствующими спецслужбами машину не досматривать. То есть участвовали европейские разведки. И MI6 могла это дело курировать, поэтому без участия европейских спецслужб подобную провокацию и диверсию подготовить было невозможно», — подчеркнул Кнутов.

Здание SIS, или MI6 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нет сомнений в том, что с помощью теракта планировалось сорвать договоренности, достигнутые на саммите с участием президентов России и США на Аляске. Как пояснил Кнутов, Киев хотел спровоцировать Москву на ответные действия.

«Террористическая беспилотная атака на Смоленскую АЭС, непрерывные обстрелы гражданских объектов Курской и Белгородской областей, „самообстрелы“ Харькова и других городов с погибшими гражданскими, заранее анонсированные украинскими СМИ, предотвращенный на Крымском мосту теракт, постоянные попытки атаковать через госграницу РФ, атака на ведущий в Венгрию нефтепровод. Действия Киева абсолютно просчитываемы, предсказуемы и не несут иной цели, кроме демонстрации готовности платить любую цену за продолжение конфликта, за счет которого европейский ВПК выкарабкивается из долговых ям, попутно повышая самооценку», — комментирует Telegram-канал «Сварщики».

Сколько раз Киев пытался взорвать Крымский мост в 2025 году

В ФСБ указали, что была предотвращена вторая с начала 2025 года попытка Киева устроить взрыв на Крымском мосту. В апреле белорусские таможенники задержали на пункте «Брест» на границе с Польшей Mercedes с 580 кг взрывчатки, которую собирались доставить в Россию. Водитель автомобиля также не знал о взрывчатке, и должен был стать террористом-смертником.

Кроме того, на Крымский мост неоднократно осуществлялись атаки. Атаки с помощью безэкипажных катеров (БЭК) были отражены 5 и 6 декабря, а позже 3 июня — в Сети появились видео мощного взрыва около одной из опор.

