18 августа 2025 в 07:52

ФСБ предотвратила спланированный Киевом теракт на Крымском мосту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.

Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран, — подчеркнули в ЦОС.

Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее должны были доставить в Краснодарский край. Там Chevrolet планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать террористом-смертником, которого Киев планировал использовать втемную, уточнили в ФСБ.

Ранее один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» на допросе заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины. Саидакрам Рачабализода рассказал, что слышал от другого фигуранта по имени Сайфулло упоминание украинских госорганов в качестве организатора атаки.

Крымский мост
теракты
Украина
ФСБ
