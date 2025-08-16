Террорист раскрыл, кто на самом деле финансировал атаку на «Крокус» Один из исполнителей теракта в «Крокусе» подтвердил причастность Украины к атаке

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Обвиняемый Рачабализода С. М. слышал от другого фигуранта по имени Сайфулло упоминание украинских госорганов в качестве организатора атаки.

Показания обвиняемого Рачабализоды С. М., согласно которым в ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление. После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали, — говорится в сообщении.

Ранее источники заявили, что суд над обвиняемыми по делу о теракте в концертном зале проходит в ускоренном режиме и может завершиться до конца 2025 года. Заседания проходят регулярно — трижды в неделю, практически без отсрочек. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года, однако в настоящее время сроки рассмотрения были существенно сокращены.

Кроме того стало известно, что двое полицейских, обеспечивавших порядок на концерте группы «Пикник», в момент террористической атаки находились без оружия. Во время допроса один из них рассказал, что вместе с напарником получил устное распоряжение от командира сдать служебное оружие в специальное хранилище.