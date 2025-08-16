Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:16

Террорист раскрыл, кто на самом деле финансировал атаку на «Крокус»

Один из исполнителей теракта в «Крокусе» подтвердил причастность Украины к атаке

Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемые перед началом заседания Второго Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Обвиняемый Рачабализода С. М. слышал от другого фигуранта по имени Сайфулло упоминание украинских госорганов в качестве организатора атаки.

Показания обвиняемого Рачабализоды С. М., согласно которым в ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление. После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали, — говорится в сообщении.

Ранее источники заявили, что суд над обвиняемыми по делу о теракте в концертном зале проходит в ускоренном режиме и может завершиться до конца 2025 года. Заседания проходят регулярно — трижды в неделю, практически без отсрочек. Изначально предполагалось, что рассмотрение дела завершится к марту 2026 года, однако в настоящее время сроки рассмотрения были существенно сокращены.

Кроме того стало известно, что двое полицейских, обеспечивавших порядок на концерте группы «Пикник», в момент террористической атаки находились без оружия. Во время допроса один из них рассказал, что вместе с напарником получил устное распоряжение от командира сдать служебное оружие в специальное хранилище.

Крокус Сити Холл
теракты
Москва
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.