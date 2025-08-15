Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 05:06

Стало известно, когда могут огласить приговор по теракту в «Крокусе»

Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» могут огласить в этом году

Судебный процесс по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» идет ускоренными темпами, и приговор может быть оглашен до конца 2025 года. Как сообщили РИА Новости участники процесса, заседания проводятся три раза в неделю практически без задержек.

Проводятся по три заседания в неделю, почти без задержек. Адвокатам могут назначить напарников, чтобы исключить отложения и переносы <...>. В планах — приговор до Нового года, — отметил собеседник агентства.

Первоначально предполагалось, что процесс завершится ко второй годовщине трагедии, но сейчас сроки сдвинулись на более ранние, добавил другой участник судебного разбирательства. Рассмотрение дела началось в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Вскоре после начала процесса он был закрыт для публики по требованию прокурора, который сослался на необходимость обеспечения безопасности участников.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в серверной прямо во время пожара. Там сказано, что именно это помогло задержать нападавших. Полиции удалось установить лица нападающих и номер машины, а также марку и расцветку.

