Стало известно, как полиция смогла задержать нападавших на «Крокус» Полиция задержала напавших на «Крокус», отсмотрев видеозаписи во время пожара

Сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в серверной здания прямо во время пожара, говорится в материалах дела о теракте в концертном зале. Там сказано, что именно это помогло задержать нападавших, передает ТАСС.

Начальник полиции Красногорска отдал приказ подчиненным срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в этом помещении не начался пожар, — уточняется в документах.

Благодаря этому удалось установить лица нападающих и номер машины, а также марку и расцветку. По итогу правоохранители смогли отследить маршрут преступников.

Ранее стало известно, что члены террористической группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), снабжавшие оружием нападавших на «Крокус Сити Холл», готовили еще один теракт с использованием самодельной бомбы. Однако правоохранители вовремя задержали злоумышленников.

Тем временем выяснилось, что один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до совершения преступления ездил в Афганистан, где по поддельному паспорту проходил обучение навыкам совершения терактов и диверсий. Материалы дела приводят эти факты в качестве обоснования противоправной подготовки обвиняемого.