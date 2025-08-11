Стало известно, как полиция смогла задержать нападавших на «Крокус»

Сотрудники полиции успели просмотреть видеозапись момента нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в серверной здания прямо во время пожара, говорится в материалах дела о теракте в концертном зале. Там сказано, что именно это помогло задержать нападавших, передает ТАСС.
Начальник полиции Красногорска отдал приказ подчиненным срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в этом помещении не начался пожар, — уточняется в документах.
Благодаря этому удалось установить лица нападающих и номер машины, а также марку и расцветку. По итогу правоохранители смогли отследить маршрут преступников.
Ранее стало известно, что члены террористической группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), снабжавшие оружием нападавших на «Крокус Сити Холл», готовили еще один теракт с использованием самодельной бомбы. Однако правоохранители вовремя задержали злоумышленников.
Тем временем выяснилось, что один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до совершения преступления ездил в Афганистан, где по поддельному паспорту проходил обучение навыкам совершения терактов и диверсий. Материалы дела приводят эти факты в качестве обоснования противоправной подготовки обвиняемого.