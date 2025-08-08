Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 04:37

Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку

Соучастники атаки на «Крокус» имели на вооружении гранаты для другого теракта

Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Теракт в ‭«Крокус Сити Холле» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены террористической группировки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), обеспечивавшие оружием нападавших на «Крокус Сити Холл», планировали совершить еще один теракт с использованием самодельного взрывного устройства, свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. Правоохранительные органы своевременно задержали злоумышленников.

Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов <...> незаконно изготовили, используя приобретенные компоненты, взрывное устройство, — говорится в документах.

Террористы приобрели гранату РГД-5 с маркировкой «59-79Т» и унифицированный запал, однако не успели реализовать свои планы. Находки были сделаны в арендованной квартире в Каспийске, правоохранители изъяли опасные предметы. Следствие устанавливает возможные связи задержанных с другими членами террористической сети.

Ранее в Сети появились фото трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». На первой фотографии изображен брат одного из фигурантов дела Мухаммадсобира Файзова, который признался, что его проживающий в Турции близкий родственник является участником преступления. Вторая и третья фотографии принадлежат двум организаторам ячеек «Вилаят Хорасан», куда входили устроившие теракт.

Крокус Сити Холл
теракты
вооружения
гранаты
