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01 августа 2025 в 10:33

Появились снимки ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости обнародовало фото трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились фото трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». На первой фотографии изображен брат одного из фигурантов дела Мухаммадсобира Файзова, который ранее признался, что его проживающий в Турции близкий родственник является участником преступления. Вторая и третья фотографии принадлежат двум организаторам ячеек «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), куда входили устроившие теракт.

В отношении указанных граждан Таджикистана возбуждены уголовные дела. В материале сказано, что их инициалы и гражданство полностью совпадают с данными граждан, внесенных в прошлом году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил, что Турция может выдать России фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Он также указал, что один из террористов является братом Файзова. По его словам, следствие считает, что он является членом «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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