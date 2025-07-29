Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России

Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек

Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России Турция может выдать РФ всех разыскиваемых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Турция может выдать России фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших. Он уточнил, что один из террористов является братом Мухаммадсобира Файзова, который был одним из исполнителей теракта.

Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя Мухаммадсобира Файзова. Также по делу объявлен в розыск фигурант теракта в «Крокусе» Умеджон Солиев, обвиняемый в Таджикистане в разбое, — сообщил адвокат.

Трунов рассказал, что родственник Файзова пребывал в Турции до объявления его в розыск. Кроме того, следствие считает, что он является членом «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее стало известно, что соучастники теракта в «Крокус Сити Холле» планировали взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске в начале 2024 года. По данным следствия, для атаки было изготовлено самодельное взрывное устройство. Террористов задержали до совершения преступления, однако они успели доставить оружие в Москву и передать его одному из исполнителей теракта.