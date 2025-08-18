Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:42

Названы сообщники Украины в планируемом теракте на Крымском мосту

Военэксперт Кнутов: предотвращенный теракт на Крымском мосту курировала Британия

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Планируемый Украиной теракт на Крымском мосту курировали спецслужбы нескольких стран, в том числе служба внешней разведки Великобритании (MI6), заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что без помощи европейских партнеров Киев не смог бы перегнать автомобиль со взрывчаткой через несколько стран на территорию Россию. По его мнению, представители МI6 обеспечили водителю беспрепятственное прохождение пограничного контроля в Европе, Грузии и России.

Здесь участвовало несколько разведслужб, иначе машина не была бы пропущена и был бы произведен осмотр машины, серьезный пограничный контроль. Так как машина проехала через несколько стран — Украина, европейские страны и Грузия — и въехала к нам, то это говорит о том, что была дана команда соответствующими спецслужбами машину не досматривать. То есть участвовали европейские разведки. И MI6 могла это дело курировать, поэтому без участия европейских спецслужб подобную провокацию и диверсию подготовить было невозможно. Кроме того, сама взрывчатка финская — в большом количестве — говорит о том, что и Финляндия была здесь задействована, и спецслужбы Финляндии участвовали в подготовке этого теракта, — объяснил Кнутов.

Также военэксперт подчеркнул, что теракт готовился для срыва достигнутых по итогам саммита на Аляске договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Как пояснил Кнутов, Киев хотел спровоцировать Москву на ответные действия.

Теракт должны были произвести, если сегодня произошло задержание, как раз с таким расчетом, чтобы спровоцировать нас на какие-то резкие действия и сорвать договоренности, достигнутые в Аляске между президентом России Путиным и президентом США Трампом, — добавил Кнутов.

Ранее силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.

Россия
Украина
теракты
Крым
Софья Якимова
С. Якимова
