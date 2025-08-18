Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 08:21

Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились кадры жесткого задержания злоумышленников, готовивших теракт на Крымском мосту по указанию украинских спецслужб. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, мужчины планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.

На кадрах видно, как силовики заламывают руки водителю грузовика, который перевозил машину со взрывчаткой. Затем показано, как специалисты аккуратно разбирают Chevrolet, оборудованный самодельным взрывным устройством, чтобы его обезвредить.

Как заявил на допросе один из задержанных, автомобиль планировалось передать ему, чтобы въехать на нем в Крым через Крымский мост. В ФСБ подчеркнули, что в ходе операции были задержаны все соучастники преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее доставили в Краснодарский край. По задумке Киева, водитель, которому предстояло въехать на Крымский мост, должен был стать террористом-смертником.

ФСБ
теракты
Крымский мост
Украина
