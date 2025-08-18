Убийство женщины в Донецке, удар по ЛЭП: как ВСУ атакуют Россию 18 августа

Убийство женщины в Донецке, удар по ЛЭП: как ВСУ атакуют Россию 18 августа

ВСУ запустили десятки беспилотников по городам и гражданским объектам в России. Что стало целью в ночь на 18 августа, где были удары, сколько жертв?

Сколько БПЛА запустили по России в ночь на 18 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 августа были перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолетного типа.

«Восемь [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Республики Крым», — сообщили в военном ведомстве.

Где были атаки беспилотников ВСУ 18 августа

Режим беспилотной опасности в ночь на 18 августа вводился Татарстане, Ставропольском крае, Липецкой, Ульяновской, Пензенской областях, а также в Мордовии.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил об успешном отражении атаки БПЛА в Миллеровском и Чертковском районе Ростовской области.



ПВО РФ Фото: МО РФ

Официальный канал правительства Тамбовской области сообщил, что обломки сбитого БПЛА повредили трансформаторную подстанцию. Пострадавших не было.

«Аварийно-ремонтной бригадой производится переключение на резервную линию питания потребителей, оставшихся без электроснабжения (44 дома, 617 человек)», — объявили власти региона, не называя район ЧП.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Кантемировском районе был уничтожен БПЛА. В результате падения обломков загорелось нежилое строение, пострадавших не было.

Утром 18 августа ВСУ обстреляли курский Рыльск из РСЗО. Зафиксировано не менее шести прилетов.

«В результате удара повреждены пять частных домов и три многоквартирных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Перебиты линии электропередачи. Около частного дома произошло возгорание газовой трубы, которое было оперативно ликвидировано», — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки из-за ударов БПЛА в регионе получили ранения десять человек, в том числе двое детей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Донецку, сколько погибших

В ночь на 18 августа Донецк подвергся атаке БПЛА, в городе работала ПВО.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Ленинский район столицы ДНР. Получили повреждения частные дома по ул. Жуковского, Авиационной, Рослого, Пионерской, Ионова. Было выпущено 11 боеприпасов.

Кулемзин пишет, что пострадали женщина 1961 года рождения и парень 2005 г. р. Позже стало известно, что женщина погибла — спасатели МЧС ДНР извлекли тело из-под обломков разрушенного ударом частного дома.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где продолжаются атаки БПЛА утром 18 августа

Утром 18 августа красный уровень угрозы атаки БПЛА был объявлен в Липецкой области, в том числе в Липецке, Грязинском, Добринском, Хлевенском и Усманском районах. Позже губернатор Игорь Артамонов сообщил, что угроза миновала.



ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также угроза БПЛА объявлялась в Тамбовской области, Крыму (Судак, Феодосия), Запорожской области (район Бердянска) и в Ракитянском районе Белгородской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 18 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Мирная пауза окончена, ВС РФ разнесли Одессу: удары по Украине 18 августа

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 августа: где сбои в РФ