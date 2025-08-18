Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 04:23

В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщила пресс-служба правительства региона. Там напомнили жителям, что при необходимости следует звонить по номеру экстренных служб — 112.

Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112, — написали власти региона.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, с 22:55 до полуночи системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

Тем временем мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Был ранен монтер пути железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу.

Мордовия
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Артиллеристы ВС России разгромили фортификации ВСУ под Херсоном
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 августа
Украинцев ужаснул состав делегации Зеленского в США
Курильщикам рассказали, как пагубная привычка сказывается на работе
«Важный шаг»: В НАТО прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон
В Госдуме раскрыли, какие льготы положены российским учителям
Ульяновской области угрожает атака дронов
Стало известно об отходе бойцов ВСУ из Красноармейска
Гинеколог назвала продукт, способный уменьшить боль во время менструации
Майданов: Европа будет грызть Трампу макушку после саммита с Путиным
Полянский отметил необходимость учитывать мнение некоторых украинцев
В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев
Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»
В двух российских аэропортах изменили режим работы
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп
Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать
Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.