В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили на территории Республики Мордовия, сообщила пресс-служба правительства региона. Там напомнили жителям, что при необходимости следует звонить по номеру экстренных служб — 112.

Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия. При необходимости звоните 112, — написали власти региона.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, с 22:55 до полуночи системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

Тем временем мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Был ранен монтер пути железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу.