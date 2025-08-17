Сотрудник железнодорожной станции попал в больницу после атаки БПЛА В Воронежской области при атаке украинских беспилотников был ранен монтер

Мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область, заявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, был ранен монтер пути, работающий на железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу.

В одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу, — подчеркнул глава региона.

В результате падения обломков дрона также была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, в связи с этим задержано движение нескольких поездов. В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, пожар уже потушили, добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 17 августа уничтожили почти 50 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, атаке подверглись восемь регионов страны — Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

До этого ВСУ попытались атаковать Ставропольский край, однако ночной налет БПЛА на промышленную зону Невинномысска был успешно отражен силами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Как уточнил глава региона Владимир Владимиров, жертв и разрушений удалось избежать.