Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 18 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 августа

В понедельник, 18 августа, из десятка регионов поступило множество жалоб, связанных с отключением мобильного интернета, следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». Абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota не могут пользоваться мессенджерами, сервисами такси и доставки, поисковиками на смартфонах из-за резкого падения скорости интернета или полного отсутствия сигнала.

Больше всего жалоб, согласно суточному показателю, приходится на МТС. О сбоях в сетях оператора пишут из Москвы, на которую приходится 28% всех обращений, далее следуют Краснодарский край — 19%, Астраханская, Саратовская — по 8%, Новосибирская области, Санкт-Петербург — по 5%, Иркутская, Самарская, Ярославская — по 4%, Тверская, Калужская области, Хабаровский край, Нижегородская область, Красноярский край, Ульяновская область — по 3%, Ростовская и Пензенская области — по 1%.

Абоненты «Билайна», «МегаФона», T2 и Yota также оставляют жалобы на отключения мобильного интернета. Обращения отправляют из Москвы, Подмосковья, Ярославской, Омской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской областей.

Почему не работает мобильный интернет 18 августа, причины

Власти российских регионов неоднократно предупреждали об отключениях мобильного интернета — они происходят во время угрозы атаки БПЛА в целях обеспечения безопасности граждан и целостности городской инфраструктуры.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне в Мурманской области ограничили доступ к мобильному интернету. В оперштабе региона подчеркнули, что скорость интернета ограничивается не в полном объеме.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма сообщили, что в регионе возможно отключение мобильного интернета на длительный период. Там пояснили, что это необходимо для противодействия атакам украинской армии.

Сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать, добавили в министерстве. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться.

До этого жители Перми столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. По словам горожан, им приходится искать Wi-Fi и подключаться к нему. Некоторых местные жители заявили, что у них не получается в том числе оплатить проезд в автобусах и заказать такси.

