ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа

Армия Украины вновь атаковала мирные города и села Донецкой Народной Республики и вместе с тем начала постепенно отступать из Красноармейска, а Вооруженные силы РФ уничтожили фортификации противника под Херсоном, также поразив бронетехнику ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло к вечеру 17 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Мужчина получил ранения при атаке ВСУ на ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что пострадал один человек.

В управлении отметили, что поврежден жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики, подчеркнули в организации.

Также в Светлодарске Донецкой Народной Республики сотрудник строительной компании получил тяжелые ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника противника, сообщило управление. Инцидент произошел на улице Южной во время проведения строительных работ.

Уточняется, что пострадавший — мужчина 1982 года рождения, сотрудник ООО «Шахтострой». Кроме того, в результате атаки повреждена спецтехника. Также в Никитовском районе Горловки атака дрона ВСУ привела к повреждению частного дома и уничтожению хозяйственной постройки.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Четыре мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в поселке Ракитное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте, он отказался от госпитализации. Еще троих пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу попутным транспортом.

ВСУ начали отход из Красноармейска

Распиаренные подразделения ВСУ начинают отходить из Красноармейска (Покровска), сообщил РИА Новости разведчик с позывным Велес. По его словам, «медийные» подразделения, которые снимают репортажи, быстро покидают город, оставляя боевых товарищей, и уходят в сторону Гришино.

На их место в Красноармейск направляют мобилизованных с низкой подготовкой. При этом среди пленных увеличилось количество тех, кто не является бойцами, а работает в тылу — водителями, поварами и другими специалистами в обеспечивающих службах.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили фортификации ВСУ под Херсоном

Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск «Днепр» уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям, подчеркнули в ведомстве.

Российская артиллерия продолжает ежедневно наносить точные удары по пунктам управления, пунктам временной дислокации, огневым позициям ВСУ. Также ликвидируется бронетехника и живая сила противника, подчеркнули в МО.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости

Страшнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ

Трамп призвал Зеленского пойти на сделку и признать потери: что он сказал