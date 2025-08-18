Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Строитель тяжело пострадал в результате удара украинского дрона по ДНР

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Светлодарске Донецкой Народной Республики сотрудник строительной компании получил тяжелые ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника противника, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Инцидент произошел на улице Южной во время проведения строительных работ.

Уточняется, что пострадавший — мужчина 1982 года рождения, сотрудник ООО «Шахтострой». Кроме того, в результате атаки повреждена спецтехника. Также в Никитовском районе Горловки атака дрона ВСУ привела к повреждению частного дома и уничтожению хозяйственной постройки.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Был ранен монтер пути железнодорожной станции, его экстренно доставили в больницу. В результате падения обломков дрона также была повреждена ЛЭП.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

