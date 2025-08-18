Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск «Днепр» уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям, подчеркнули в ведомстве.

Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сеть фортификационных сооружений – огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией, — отметили в МО.

Российская артиллерия продолжает ежедневно наносить точные удары по пунктам управления, пунктам временной дислокации, огневым позициям ВСУ. Также ликвидируется бронетехника и живая сила противника, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении.