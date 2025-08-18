Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 05:50

Артиллеристы ВС России разгромили фортификации ВСУ под Херсоном

МО России: артиллеристы ликвидировали фортификации ВСУ под Херсоном

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Артиллеристы-гвардейцы из состава 49-й армии российской группировки войск «Днепр» уничтожили фортификационные сооружения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кадры объективного контроля подтвердили попадание по всем выявленным целям, подчеркнули в ведомстве.

Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сеть фортификационных сооружений – огневые позиции и пункт временной дислокации ВСУ. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией, — отметили в МО.

Российская артиллерия продолжает ежедневно наносить точные удары по пунктам управления, пунктам временной дислокации, огневым позициям ВСУ. Также ликвидируется бронетехника и живая сила противника, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск из Сумской области в ДНР. По его данным, причиной этого стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над ситуацией на Красноармейском (Покровском) направлении.

ВСУ
ВС РФ
военные
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Артиллеристы ВС России разгромили фортификации ВСУ под Херсоном
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 августа
Украинцев ужаснул состав делегации Зеленского в США
Курильщикам рассказали, как пагубная привычка сказывается на работе
«Важный шаг»: В НАТО прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон
В Госдуме раскрыли, какие льготы положены российским учителям
Ульяновской области угрожает атака дронов
Стало известно об отходе бойцов ВСУ из Красноармейска
Гинеколог назвала продукт, способный уменьшить боль во время менструации
Майданов: Европа будет грызть Трампу макушку после саммита с Путиным
Полянский отметил необходимость учитывать мнение некоторых украинцев
В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев
Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»
В двух российских аэропортах изменили режим работы
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп
Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать
Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.