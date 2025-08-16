Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже подошла к концу. Главы государств поднялись на борт своих самолетов, Путин отправился в Москву, а Трамп — в Вашингтон. Почему отменился обед делегаций, чем закончились переговоры?

Что известно об отмене совместного обеда делегаций США и России

Как сообщила пресс-служба Кремля, запланированный рабочий обед между делегациями отменили.

«Переговоры в Анкоридже завершились», — говорится в лаконичном сообщении официального Telegram-канала Кремля.

В опубликованных видеоматериалах можно увидеть, как главы государств общаются в неформальной обстановке. Этот случай стал одним из немногих, когда журналистам удалось зафиксировать процесс переговоров.

Рабочий обед должен был пройти с участием расширенных делегаций после переговоров в узком формате. По данным NBC, его отменили и решили сразу провести пресс-конференцию.

Что Путин и Трамп сказали о конфликте на Украине

Путин заявил, что конфликта между Россией и Украиной можно было избежать, если бы в те годы президентом США был Дональд Трамп. По его словам, он пытался донести до Джо Байдена, предшественника Трампа, что нельзя доводить ситуацию до кризиса, но его не услышали.

«И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что „если бы я был президентом, то войны бы не было“. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это», — констатировал Путин.

По словам президента России, он надеется, что достигнутые с главой США понимания откроют дорогу к миру на Украине. Политик подчеркнул, что Москва готова работать над этим.

Путин выразил уверенность, что в Киеве и европейских столицах адекватно оценят ситуацию, не будут чинить преград и устраивать провокаций, которые могли бы сорвать намечающийся прогресс.

Президент Соединенных Штатов добавил, что на встрече было согласовано много пунктов по Украине и есть хороший шанс на договоренности по остальным.

«Много пунктов по Украине согласовано, осталось [согласовать] совсем немного. Некоторые из оставшихся не столь важны. Вероятно, есть один наиболее важный, но у нас очень хорошие шансы прийти [к договоренности] по нему», — сказал он.

Fox News пишет, что Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи с президентом России. О чем именно они говорили — не уточняется.

«Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером и европейскими лидерами», — сказал журналист в прямом эфире.

Как Путин и Трамп оценили переговоры на Аляске

Трамп в интервью Fox News оценил встречу с Путиным на десятку по шкале от 0 до 10.

«Ставлю сегодня десятку», — цитирует Трампа журналист.

Путин в свою очередь оценил диалог с американским коллегой как «очень хороший».

Кроме того, Трамп выразил надежду на скорую встречу с президентом России. В ответ на это Путин по-английски ответил Трампу с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

Трамп ответил на приглашение, сказав, что это возможно, несмотря на критику.

