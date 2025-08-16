Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы

Российско-украинский конфликт не начался бы, будь президент США Дональд Трамп главой Белого дома в те годы, заявил российский лидер Владимир Путин. Он рассказал, что пытался объяснить предшественнику республиканца Джо Байдену, что нельзя доводить ситуацию до критической точки, но услышан не был.

И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, — констатировал Путин.

При этом сам американский лидер неоднократно и сам об этом говорил. Также Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже дал высокую оценку состоявшемуся контакту. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере. Путин также отметил доверительный тон бесед с Трампом и его настроенность на результат.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции.