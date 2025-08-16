Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в рамках саммита

Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске Путин назвал атмосферу на переговорах на Аляске конструктивной

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже дал высокую оценку состоявшемуся контакту. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере.

Путин также отметил доверительный тон бесед с Трампом и его настроенность на результат. Российский президент поблагодарил своего визави за приглашение на Аляску.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских рестрикций против РФ после встречи глав государств.