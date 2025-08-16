Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 02:05

Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске

Путин назвал атмосферу на переговорах на Аляске конструктивной

Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в рамках саммита Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в рамках саммита Фото: AP/TASS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже дал высокую оценку состоявшемуся контакту. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере.

Путин также отметил доверительный тон бесед с Трампом и его настроенность на результат. Российский президент поблагодарил своего визави за приглашение на Аляску.

Ранее сообщалось, что встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе переговоров.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по итогам саммита на Аляске с кого-то обязательно снимут санкции. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, насколько высока вероятность отмены американских рестрикций против РФ после встречи глав государств.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
пресс-конференция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами
«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США
«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены
Названа причина, почему Путин на Аляске отказался от своей давней традиции
«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве
Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США
Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но»
«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет
Путин оценил возможность завершить конфликт на Украине
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине
«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США
Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы
Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине
Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.