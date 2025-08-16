Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:20

Переговоры на Аляске в узком составе завершились

Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три» завершились на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили первую часть переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три», — сообщают организаторы саммита.

Первыми в зал для пресс-конференции прибыли российский министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов, которые не участвовали в начальном этапе встречи. Со стороны России в переговоры были включены помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Завершение переговоров в узком составе означает переход к следующему этапу встречи — рабочему завтраку с участием расширенного состава делегаций. Ожидается, что лидеры двух стран вскоре выйдут к журналистам для совместного заявления и ответов на вопросы.

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост во время вечерней торговой сессии на фоне переговоров президентов России и США. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) закрылся с приростом 1,01%, достигнув отметки 3007,35 пункта.

