16 августа 2025 в 00:51

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии показал рост

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии закрылся ростом на фоне проходящего саммита

МосБиржа МосБиржа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост во время вечерней торговой сессии на фоне переговоров президентов России и США на Аляске. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) закрылся с приростом 1,01%, достигнув отметки 3007,35 пункта.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) по итогам вечерней торговой сессии вырос на 1,01%, до 3007,35 пункта на фоне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, — отмечается в данных биржи.

Рост наблюдался в течение всей торговой сессии: на открытии индекс прибавил 1,2%, достигнув 3013,19 пункта. Долларовый индекс РТС также показал положительную динамику, увеличившись на 0,84%, до 1185,76 пункта.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три». В составе российской делегации — помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что Трамп абсолютно по-разному приветствовал российского лидера и украинского главу. Заметен контраст между теплым приемом на Аляске и напряженной беседой в Белом доме в феврале.

